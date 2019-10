Instalación sin cargo. Incluye hasta 1 bajada de línea telefónica. Extensiones se relevarán y cotizarán adicionales. Todos los productos ofrecidos se encuentran sujetos a disponibilidad técnica y comercial según la zona geográfica. Línea Hola Hogar: Incluye 5000 minutos libres distribuidos: 2000 minutos para llamadas locales, 1000 minutos para llamadas a móviles nacionales, 2000 para fijos a todo el país. Este pack no incluye servicios especiales tales como: Factura impresa, no figurar en guía, detalle de llamadas, bloqueo a llamadas nacionales-locales-móviles e internacionales, atención inmediata y contestador automático, los cuales pueden ser contratados como servicio adicional a excepción de la atención inmediata, el cual sólo aplica para el productos comerciales. Línea Hola Premium: Incluye 8000 minutos: 2500 minutos a fijos locales, 4000 fijos nacionales, 1500 móviles nacionales. Monitoreo sin costo refiere a las llamadas salientes de tu línea a la empresa proveedora del servicio de alarma contratada en tu hogar/comercio. No incluye servicios especiales tales como: Factura impresa, no figurar en guía, contestador automático, elección número telefónico según disponibilidad y Wiltel 0800, los cuales pueden ser contratados como servicio adicional. Los minutos excedentes se facturarán al costo de la tarifa vigente. Promoción válida para altas nuevas. Todos los equipos instalados son entregados en comodato. Los mismos son entregados en perfecto estado de conservación y funcionamiento, comprometiéndose el cliente a utilizarlo exclusivamente para los servicios contratados. Ante pérdida, robo, hurto, destrucción total o parcial o falta de restitución por cualquier causal del equipo, o alteración de su identificación, la Empresa facturará el valor total/parcial del equipo al valor de mercado. Al dar de baja el servicio, los mismos deberán devolverse en las oficinas comerciales o ser retirados del domicilio de acuerdo a lo consensuado , en las mismas condiciones de entrega y preservación sin excepción. Duración: Las solicitudes de servicio tienen un plazo de duración indeterminado que comienza a regir a partir de la aceptación de las condiciones contractuales de cada solicitud y bajo las condiciones enumeradas en el contrato. Precio de lista. Los precios publicados incluyen IVA. Pueden sufrir modificaciones. Alta sujeta a factibilidad técnica. Alta sujeta a verificación comercial. Consultas comerciales: Telefónicamente al 501000 ó 503000. De lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs y 15 a 19 hs. Sábados de 9 a 13 hs. Por mail, a la casilla info@wiltelnext.com.ar . En nuestra Oficina comercial Av. Mitre 424. De lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs y 15 a 19 hs.